Çerkezköy TSO'nun yapay zeka semineri büyük ilgi gördü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında (Çerkezköy TSO) düzenlenen ve Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in konuşmacı olarak katıldığı 'Yapay Zekâ Bilgilendirme Semineri' büyük ilgi gördü.

Çerkezköy TSO Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi organizatörlüğünde ve Çerkezköy TSO ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zeka Bilgilendirme Semineri, bölge firmalarının çalışanlarından, lise öğrencilerine kadar her alandan katılımcıyı ağırladı. UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in konuşmacı olarak yer aldığı programda 5. Endüstri Devrimi'nde bizi bekleyenler, yapay zekânın iş hayatı üzerindeki etkileri ve robot yazılımların çalışanlar ve kurumlar üzerindeki etkileri konuşuldu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Arslan, şu sözleri kaydetti: “Bildiğiniz üzere, günümüzde Sanayi 4.0'a ayak uydurabilmek ve çığır açan endüstriyel ve ekonomik modeller oluşturmak için üç teknolojik yenilikten yani robotlu otomasyon, nesnelerin interneti ve yapay zekadan yararlanmak gerekmektedir. Robotlu otomasyon, internet ve yapay zekânın kullanımı fabrikaların üretim hatlarında verimi artırmaktan sağlık alana kadar hayatımızın her alanında etki oluşturuyor ve oluşturmaya devam edecek. Bugün ülkemizin için önemli bir değer olan Tansu Yeğen'in sizlerle paylaşacaklarının hayal gücünüzü harekete geçirmesini diliyorum. Çünkü sizin fikirleriniz, bizleri geleceğe taşıyacak basamakları oluşturuyor. Siz yeter ki çalışın, üretin. Biz sizleri desteklemeye hazırız.”

Tüm dünya yapay zeka uygulamalarını kullanıyor

Arslan'ın ardından katılımcılarla yapay zekâ ve geleceği hakkında bir bilgilendirme yapan Tansu Yeğen “Yapay zekâ, bilgisayar ve yazılım sistemlerini aynı insanlar gibi düşünebilmesi, öngörebilmesi ve karar verebilmesi demektir. Ve tüm dünya bu sistem üzerine uyum sağlamak için yarışıyor. Bugün birçok işi insan gücüne oranla daha kısa sürede bitiren robotlar da bu yapay zekâ dediğimiz sistem üzerinden çalışıyor” dedi. Yapay zekanın kullanım alanları hakkında katılımcılara bilgi veren Yeğen, ardından soruları yanıtladı. Plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimin ardından program sona erdi.