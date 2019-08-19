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Çerkezköy'de alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.


Çerkezköy Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Kaymakam Abban'ın başkanlığında yapılan ilçe güvenlik kurulu toplantısına, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkan Vekili Beytullah Coşkun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan Sefa Yörükoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve açık kapı personeli katıldı.

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