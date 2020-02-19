Çerkezköy'de Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknopark Tanıtım Toplantısı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Avrupa İşletmeler Ağı ve NKÜ Teknopark Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ortaklığında Oda konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Teknopark Tanıtım, Destek ve Becerileri ile Avrupa İşletmeler Ağı Tanıtım, Destek ve Becerileri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Avrupa İşletmeler Ağı hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunan Proje Uzmanı Figen Taşçı Durgut, “Uluslararası hedefleri bulunan KOBİ'ler için dünyanın en büyük sosyal destek ağıdır. 3 binden fazla bölgesel uzman ile birlikte Türkiye'nin her bölgesinde temsilcisi bulunan toplam 11 konsorsiyum bulunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı olarak, Batı Marmara Konsorsiyumunun 3 ortağından biriyiz” dedi. Durgut konuşmasının devamında inovasyon desteği, bilgilendirme ve danışmanlık ile uluslararası anlaşmalar hakkında KOBİ'lere destek olduklarını belirterek “Bölgemizde bulunan işletmelerimizin inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini artırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

"2012 yılından bu yana faaliyetteyiz"

Teknopark Tanıtım, Destek ve Becerileri hakkında bilgilendirmede bulunan Transfer Ofisi Uzmanı Gamze Acar ise, “Teknopark; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir. NKÜ Teknopark 2012 yılından bu yana faaliyet göstermekte” dedi.

Bilgilendirme günleri düzenleniyor

AB proje yazma eğitimi, TRİZ eğitimi, Python bilgilendirme ve veri analizi eğitimi, patent uzmanlık eğitimi, FSHM bilgilendirmesi gibi hizmetler verdiklerini ifade den Acar, “Ayrıca Teknopark tanıtım günleri, şirket bilgilendirme günleri ve inovasyon bilgilendirme günleri de düzenlemekteyiz” dedi. Toplantının sonunda, katılımcıların soruları yanıtlandı.