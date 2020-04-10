Çerkezköy'de buğuyu engelleyen siperlik üretiliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir ambalaj firması, sağlık çalışanları için buğu yapmayan siperlik üretiyor. ‘Anfilog' olarak adlandırılan ve nefes alışverişi esnasında oluşan buğuyu önleyebilen günlük 20 bin siperlik üreten firma, istendiği takdirde günlük 400 bin siperlik üretebiliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren bir ambalaj firması, yeni tip korona virüsün ülkemizde yaygın hale gelmesinin ardından sağlık çalışanları için hayati önem arz eden siperliklerin üretimine başladı. Firma, anfilog adı verilen ve buğuyu da önleyen siperlikten günlük 20 bin adet üretiyor. İstenildiği takdirde ise günlük 400 bin adet üretim kapasitesine sahip olunduğu belirtildi.

Buğuyu engelliyor

Siperlik üretimine başladıklarını ifade eden Armasan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Temel Mahmutoğlu konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Ham madde ve montaj olarak ciddi bir tonaj kapasitemiz var. Şu anda seri üretime başladık, 20 bin günlük üretimimiz var fakat ham madde olarak 400 bin seviyelerine çıkabiliyoruz. Özellikle ürettiğimizde kaliteye dikkat ettik. Antifog özelliği ile CE belgesi alarak bu maskelerimizi üretiyoruz. Antifog özelliği nefes alıp vermede siperlik önünde buğu yapmasını önlüyor. Çünkü kullanıcının önü buğudan dolayı kapanmamalı. Bu özellikli siperlik maskelerimizin halihazırda üretimleri devam etmekte” dedi.