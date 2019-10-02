İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çerkezköy'de derede erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi’nde erkek cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.



Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında bulunan tarladan geçen bazı vatandaşlar derede bir erkek cesedi ile karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile ceset bulunduğu dereden çıkarıldı. 2 haftalık olduğu iddia edilen ceset ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.