Çerkezköy'de ekmeğe zam yapılmayacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla 1 lira 25 kuruşa satılan 250 gram ekmeğe bu yıl zam yapılmayacak.

Yoklama ve saygı duruşunun ardından başlayan meclis toplantısında Aralık ayı 2018 gelir gider bütçesi görüşüldü. Aralık ayı gelirleri 203 bin 859 lira 93 kuruş olarak belirtildi. İlgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından üniversite öğrencilerine verilecek olan burs miktarları görüşüldü. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 125 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca aylık 175 lira burs ödeneceği kaydedildi. İlgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. 2018 yılı kesin mizan tablosunun görüşülmesinin ardından bankalarda toplamda 930 bin 97 lira olduğu ifade edilirken, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin 5. gündem maddesinde ekmek fiyat tarifeleri görüşüldü. İlgili gündem maddesi ile ilgili konuşan Oda Başkanvekili Mustafa Seçkin, “Fiyat tarifesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 200 gram ekmek 1 lira. Başta ekmek israfını önlemek ve Ankara ile İstanbul'da 200 gram ekmeğin 1 liraya satılması nedeniyle ve burada da 200 gram ekmeğin 1 liradan satılmasını öneriyorum. İlgili bakanlıktan bu konuda görüş alınmıştır” dedi.

Genel Sekreter Hakan Gel ise, “Azami fiyat tarifesiyle ilgili yönetmelik var. Biz bunu inceledik. Bunla ilgili yönetim kuruluna sunuyoruz. Yönetim kurulu değerlendirecek. Biz üyenin görüşünü değerlendirmek zorundayız. O yüzden bunu gündem maddemize aldık” diye cevap verdi.

Tek tarife önerisi

Daha sonra söz alan Meclis Üyesi Mehmet Sait Erdem, “1 buçuk sene 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş olarak onaylanmıştı. Ben bunu açık dille ifade etmek istiyorum. Toptan perakende satış yapan mağaza zincirlerine kazandırıyoruz. Dolayısıyla 200 gram ekmek ve 250 gram ekmek ayrımı olursa piyasada bir karışıklık olacak. Tek tarifeden ücretlendirilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyim. Un fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle fırıncılar zor günler geçirdi. Fakat şu anda fiyatlar normal seviyesine indi. Ben ekmeği daha ucuza sattığımda çok büyük tepkiler aldım. Toplantılar sonucu yüzde 98'i bana olumsuz tepkilerde bulundu. Ben aradaki aracıları kaldırdım. Hiçbir emek vermeden benden çok daha fazla kazanan aracıları ortadan kaldırdım. Kendim dağıtımını yapmaya başladım. Ben böyle bir formül buldum ve çok da uygun bulundu. Şartlar şu an fiyatların artmasına el vermiyor” dedi.

Kendisinin yaptığı atılımlarla aracıları ortadan kaldırdığını ve tüketiciyle üreticiyi buluşturduğunu söyleyen Erdem, “Market zincirleri sadece fırıncıların üzerinden milyarlarca lira kar elde ediyor. Sadece bizim üzerimizden satış gerçekleştirerek. Ben üreticiyle, tüketiciyi buluşturdum. Bazı arkadaşlar beni şikayet etti. Ama benim alnım açık. 1 ekmekten dışarıya verdiğim 65 kuruşumu geri aldım” diye konuştu.

Meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesinin ardından ekmek fiyatlarının tek tarife üzerinden 250 gram ekmek için 1 lira 25 kuruş olması oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.