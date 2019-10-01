Çerkezköy'de Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban'ın başkanlığında yapılan İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkanı Vahap Akay, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Beyaztaş, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomser Şakir Oda, Kurum Amirleri, Mahalle Muhtarları ve Açık Kapı personeli katıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, Çerkezköy'ün büyüyen ve göç alan bir ilçe olması nedeniyle çok dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği belirtilerek, genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili yetkililerce yapılan bilgilendirmede, özellikle ilçe güvenliği hususunda önlemlerin ve tedbirlerin artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu hususta kurumların kendi üzerine düşen görevleri yapmaları yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca okul önlerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, madde bağımlılığının önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılması gibi hususlar değerlendirildi. Yürütülecek hizmetler ve genel sorunların çözümü için de belirli periyotlarla güvenlik toplantılarının yapılmaya devam edileceği ifade edildi.