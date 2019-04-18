Çerkezköy'de güvenlik toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakamlık tarafından güvenlik toplantısı düzenlendi.

Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe güvenlik toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın başkanlığında yapılan İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısına; 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Belediye Başkan Vekili Kemal Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Uğur Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.