Çerkezköy'de hitabet, sunum ve diksiyon eğitimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nda hitabet, sunum ve diksiyon önemi üzerine eğitim verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası konferansında Eğitmen Kerem Çalıcıoğlu eşliğinde katılımcılara hitabeti sunum ve diksiyonun önemi üzerine eğitim verildi. Eğitimin içeriğinde, ses aletlerimiz nelerdir? Ses nefes özellikleri? Mükemmel sesin özellikleri nelerdir? Kelimelerin telaffuzunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Nitelikli bir konuşmada bulunması gereken öğeler nelerdir? gibi konu başlıkları anlatıldı.

Eğitmen Kerem Çalıcıoğlu insanın sesinin önemine vurgu yaparak, “İnsan sesi temel konuşma ve anlaşma için doğuştan var olan bir olgudur. Etkili ve inandırıcı bir konuşma için gerekli olan ilk şart iyi kullanılabilen, iyi eğitilmiş bir sestir. Başarılı bir konuşma ancak dinleyenlerde bıraktığı etkiyle ölçülebiliyor. Siyasetçilerden eğitimcilere, yöneticilerden esnaflara kadar toplumun hemen her alanında, bir arada yaşamanın bir gereksinimi olarak konuşmalar yapıyoruz. Sahip olduğumuz duygu ve düşünceleri dinleyenlere doğru aktarabilmek, onların güvenini kazanmak, tarafımızda olmalarını sağlamak, ikna etmek hemen hepimizin ortak beklentisi. Bu sebeple de etkili konuşma yöntemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır'' dedi. Eğitmen Kerem Çalıcıoğlu'nun katılımcıların sorularını yanıtlaması ile son buldu.