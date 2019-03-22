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Çerkezköy'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi’nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Çerkezköy ilçesi Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Çorlu İlçesi Kan Bağışı Merkezi tarafından gerçekleştirilen kampanyaya Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, okul öğretmenleri ve 18 yaşını doldurmuş öğrenciler destek verdi. Ayrıca Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Kaymakam Atilla Selami Abban, kan bağışının önemine değinerek, “Vereceğiniz her kan bir hayatı kurtarır” dedi.


Kampanya kapsamında Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de kan bağışında bulundu. Düzenlenen etkinlikte 71 ünite kan ve 95 kök hücre bağışı yapıldı.

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