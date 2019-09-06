Çerkezköy'de Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında alınacak tedbirler İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban başkanlığında yapılan Okul Güvenliği Toplantısı'nda ele alındı.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Şakir Oda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve Tekirdağ S ve J Plakalı Servisçiler Derneği başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan koruması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde duruldu.

“Mücadelemiz devam edecek”

Kaymakam Abban yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını belirtti. Abban, “Bütün okulları içten ve dıştan kontrol edeceğiz. Okulların açılış ve kapanış saatlerinde emniyet güçlerimizden irtibat görevlisi orada olacak. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, mahalle muhtarları ile iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar devam edecek. Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mahalle halkının mahallesinde bulunan okullara gönüllülük esasıyla sahip çıkmasını okul aile birliği desteğini mutlaka sağlamalıyız” dedi.