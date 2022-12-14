Çerkezköy'de operasyon: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Çerkezköy Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerinde 4 ayrı adreste eş zamanlı yapılan arama faaliyetleri neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda, 468 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 29 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, bin 600 TL ele geçirildi.