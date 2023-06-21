Çerkezköy'de tır devrildi: 1 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta hızını alamayan odun talaşı yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki Ü.E.'nin kullandığı 34 GIY 828 plakalı tır, kavşağa geldiği esnada hızını alamayarak devrildi. Devrilen tırdaki odun talaşları yolun etrafına saçılırken, kazayı görenler durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Tır sürücüsü Ü.E., olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.