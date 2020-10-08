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Çerkezköy'de yağmur altında maske denetimi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban ve beraberindeki protokol mensupları, ilçede etkili olan sağanak yağışa aldırış etmeden denetimlerini sürdürdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban ve beraberindeki protokol mensupları, ilçede etkili olan sağanak yağışa aldırış etmeden denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Abban, denetimlerin devam edeceğini söyledi.


Çerkezköy ilçesinde sağanak yağışa rağmen denetimler devam etti. Denetimlere, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tayfun Şerifoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan Yörükoğlu, Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Erez ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Uyarılarda bulunuldu


Çerkezköy ilçe merkezinin ana caddelerinde ve sokaklarında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Maske takmayan vatandaşlara ise idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında etkisini arttıran yağmura aldırış etmeyen Kaymakam Abban ve beraberindeki denetim ekibi cadde cadde, sokak sokak denetimlere devam etti.

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