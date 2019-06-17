Çerkezköy'den 30 firma en büyük ihracatçı listesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) her yıl açıkladığı “Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde 2018 verilerine göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden (ÇOSB) 30 firma yer aldı.

TİM'in listesiyle ilgili bir açıklamaya yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “İSO En Büyük 500 Firma-2018 araştırmasına ÇOSB'den 20 firma girmişti. TİM'in 2018'nin En Büyük 1000 İhracatçı araştırmasına ise ÇOSB'den 30 firma girdi. Türkiye'nin en büyük firmaları arasına ÇOSB'den bu kadar üretken ve ihracatçı firmanın girmesi bölgemizdeki sanayicilerimizin ve bölgemizin gücünü ortaya koymaktadır. ÇOSB'de üretim yapan firmaların toplam ihracatı yaklaşık 3,5 milyar dolar. Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı çekerek Türkiye ekonomisine güç ve destek vermektir. Üretimdeki 253 fabrikamızda 80 bini aşkın kişi istihdam edilmektedir. Ekonomideki dalgalanmalara rağmen üretmeye devam edeceğiz. Katılımcılarımızın üretim ve rekabet gücünü artırmak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza aynı gayretle devam edeceğiz. Biz üretip ihraç edeceğiz Türkiye ekonomisi büyüyecek” diye konuştu.

TİM'in “Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde 2017 verilerine göre ÇOSB'den 28 firma girmişti.