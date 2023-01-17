Cesaretin böylesi: Ölüm ile burun buruna geçiş yapıyorlar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde artan trafiği rahatlatmak için Karayolları tarafından ihalesi yapılarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapımına başlanan Yıldızkent Köprülü Kavşak'ta bir yandan inşaat devam ederken, bir yandan da vatandaşların demir yığını alanından gelişigüzel geçişleri, adeta tehlikeye davetiye çıkartıyor.

5 ayrı koldan gidiş-gelişi olan, 10 ayrı bağlantısı bulunan, özellikle servis saatlerinde sürücülerin yoğun bir trafik sorunuyla karşı karşıya kaldığı Yıldızkent Kavşağı'ndaki trafiği rahatlatmak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve sözleşmenin imzalanmasının ardından Temmuz ayında yapımına başlanan Yıldızkent Kavşağı Projesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kapaklı'dan Yıldızkent'e geçişte köprü altındaki labirent şeklindeki iskeletlerin arasından geçen vatandaşlara ne bir yetkili dur diyor, ne de vatandaşlar tehlikenin farkında oluyor. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden günde binlerce insanın sorumsuzca ve herhangi bir iş güvenliği önlemi alınmadan geçtiği alanda Belediye tarafından gelişigüzel konulan bariyerlerin, vatandaşlar tarafından açılması bazı vatandaşların tepkisine yol açıyor.

"Geçici bir üstgeçit yapılabilirdi"

Köprü altındaki demir korkulukların arasından geçmek zorunda kalan vatandaşlar ise, "Bu alan bitene kadar buraya geçici bir üst geçit yapılabilirdi. Başka şansımız yok. Yetkililerin güvenli bir geçiş önlemi almaması, bizim buradan güvensiz geçmemize neden oluyor. Bugüne kadar bir kaza olmadı. İnşallah bitene kadar da olmaz" diyerek alanda vatandaşların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçebileceği önlemlerin alınmasını istediler.