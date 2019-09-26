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Çeşitli suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl genelinde jandarma ve polis ekiplerince ayrı ayrı yapılan operasyon ve uygulamalarda toplamda 33 kişi tutuklandı.


Aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından Huzur ve Güven Uygulaması (Aranan Şahısların Yakalanması) icra edildi.


Bu kapsamda; toplam 44 unsur ve 153 personelin katılımıyla yapılan arama ve kontrollerde bin 492 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 44 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 44 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



21 kişi daha tutuklandı


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce de İl genelinde haklarında mahkemelerce yakalama emri olan şahısların yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


60 adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 22 şahıs adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 21'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1 şahıs ise serbest kaldı.

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