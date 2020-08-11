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Çete gibi dolaşan köpekler korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokaklarda toplu halde gezen köpekler, vatandaşları korkutuyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklarda toplu halde gezen köpekler, vatandaşları korkutuyor.


Malkara sakinleri, toplu halde gezen başıboş köpeklerin korku saçtığını belirterek, yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplu halde yollarda dolaşan köpekleri görüntüleyen esnaf Erdinç Pilan, çok sayıda köpeği görünce korktuğunu ifade ederek, toplanması gerektiğini ifade etti.


Adeta çete gibi sürüler halinde dolaşan köpeklerin, çocuklarını ve kendilerini çok korkuttuğunu belirten vatandaşlar, bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.

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