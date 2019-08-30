Ceviz bahçesine jandarma baskını

Tekirdağ Malkara'da cevizlere dalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Artan ceviz hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri teyakkuzda. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Şahin Mahallesi'nde bir araziye operasyon düzenleyen Malkara jandarma ekibi, izinsiz ceviz topladığı ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan Ş.G., G.P, E.U. ve S.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.