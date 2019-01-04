Çevre katliamına jet soruşturma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vidanjörün içindeki atığı dere yatağına boşalttığı görüntülen ardından olayla ilgili jet soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında vidanjörün sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu'ya bağlı Şahbaz Mahallesi'nde dere yatağı kenarına bir vidanjörün yanaştığını gören bir mahalle sakini cep telefonunu çıkararak kamerası ile olan biteni kaydetmeye başladı. Vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığını gören vatandaş duruma tepki gösterdi. Olayın medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında vidanjörün sürücüsü gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”Bazı ulusal ve yerel haber kaynakları ile sosyal medyada ‘Çorlu'da Çevre Katliamına Suçüstü' başlığı ile bir vidanjörün dereye atık boşalttığına dair görüntüler yayımlanmıştır. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, Saat 17.45 civarında gerçekleşen bu olay üzerine atığı döken vidanjör sahibi Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Aynı gün içerisinde Müdürlüğümüz teknik personellerince ivedilikle olay yerine (Şahbaz Mahallesi) intikal edilerek, olay yerinden ve vidanjörden numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre dere kirliliğine neden olan kişi hakkında ‘2872 Sayılı Çevre Kanunu' hükümlerinin uygulanacağı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak suretiyle gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.