Çevre katliamına suçüstü

Çorlu'da bir vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığı anlar anbean görüntülendi. Çevre katliamını gören vatandaş duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu'ya bağlı Şahbaz Mahallesi'nde dere yatağı kenarına bir vidanjörün yanaştığını gören bir mahalle sakini cep telefonunu çıkararak kamerası ile olan biteni kaydetmeye başladı. Vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığını gören vatandaş duruma tepki gösterdi.

Vidanjörün boşaltım yaptığı yerin Eski Bağlar Çatağı mevkiindeki dere yatağı olduğu ve Marmaraereğlisi ilçesinin su ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan Türkmenli Göleti'ne bağlandığı kaydedildi.