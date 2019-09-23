Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çöp topladılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, protokol mensupları ve öğrenciler çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Kapaklı Kaymakamlığı, Kapaklı Belediyesi ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. “Atmazsan batmaz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti. Veli Çeken Parkı'nda başlayan etkinliğe katılım yoğun oldu. Etkinlik öncesi gönüllü vatandaşlara “Atmazsan batmaz” baskılı tişört, şapka ile çöp poşetleri ve eldiven dağıtıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, Veli Çeken Parkı'ndan bando eşliğinde mahalle aralarındaki çöpleri toplayarak eski belediye meydanında bulunan alana getirdi. Toplanan çöpler, poşetlenerek kısa süreliğine sergilendikten sonra belediye ait çöp kamyonuna yüklendi. Ardından Kapaklı Mehmet Elfide Erdegül İlköğretim Okulu öğrencileri bir koreografi gösterisi gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri de etkinlik dolayısıyla hazırladıkları geri dönüşüm defilesini sundu. Defilede öğrenciler geri dönüşümden kazandıkları kıyafetlerle podyumda boy gösterirken, veliler bu anı cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirdi.

"Temizlik imandan gelir"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Temizlik imandan gelir diyen bir topluluğun evlatlarıyız. İnancımız gereği de temizliğe önem veren biz toplumuz. Ancak geriye dönüp baktığımızda yaşadığımız bazı gerçekleri unutuyoruz veya farkında değiliz. Bu programların temel amacı hem çocuklarımıza doğruyu öğretmek ama daha da önemlisi biz ailelerin dikkatini çekmek olmalı diye düşünüyorum. Bu sebeple 'Atmazsan Batmaz' etkinliğinin aslına bakarsanız daha çok büyükleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda biz yerel yönetimler olarak birimlerimizle beraber bir sıfır atık projesini hayata geçirmek istiyoruz'' dedi.