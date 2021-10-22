Çevreci miniklere ödül yağmuru

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçedeki okullarda yürütülen kampanya sonucunda, 100 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Hüseyin Pehlivan İlkokulu'na ödül verildi.

Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda düzenlenen ödül törenine katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100 kilogram atık pil toplayarak ilçedeki en başarılı okul olmayı başaran öğrencilere ödül olarak oyun ve okul malzemeleri hediye etti. Törende Başkan Yüksel'e Temizlik İşleri Müdürü Bülent Demiröz de eşlik etti.

100 kilo atık pil topladılar

Süleymanpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık politikası kapsamında, çöp olmayan atıkların geri kazanımını arttırmak, çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak amaçları ile her yıl ilçede faaliyet gösteren ilkokullar arasında geri Sıfır Atık eğitim çalışmalarının yanı sıra çeşitli yarışmalar düzenliyor. Bu yılki atık pil toplama yarışmasını Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri 100 kilogram atık pilin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayarak kazandılar.

“Çocuklarımızı tebrik ediyorum”

Başkan Yüksel, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarımızda yürüttüğümüz kampanyada, 100 kilogram atık pil toplayarak belediyemize teslim eden Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda, ödül teslim töreni gerçekleştirdik. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nda topladıkları pillerin geri dönüştürülmesine öncülük ederek, en çok pil toplayan okulumuza, öğrencilerimizin oynamaları için hediyeler verdik. Çevre bilinci gelişmiş bireyler olma yolundaki çocuklarımızı tebrik ediyor, Süleymanpaşa'mıza örnek olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.