Çevreci Mutlu Kart Projesi başladı

Geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Çevreci Mutlu Kart projesi uygulanmaya başladı.

Proje, pilot bölge olarak seçilen Çınarlı Mahallesi'nde hayata geçirildi. İlk kartı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, teslim etti.

“Çöpe atmadığınız atıklar süte, ekmeğe dönüşecek”

Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, ekonomiye katkı sağlamak için yeni bir çevre projesine başlıyoruz. Çöpünüzün içindeki geri dönüşebilecek malzemeleri ayrı biriktirerek ülke ve aile bütçesine katkı sağlayabileceğiniz bu proje ile hem doğa kazanacak hem de siz kazanacaksınız. Çöpten ayrı biriktirdiğiniz atıkları belediyemiz görevlilerine teslim ettiğinizde size özel hazırladığımız Çevreci Mutlu Kartınıza puanlar yüklenecek. Yüklenen bu puanları anlaşmalı marketlerde ve Mutlukent Çay Bahçelerinde dilediğiniz gibi harcayabileceksiniz. Başka bir deyişle çöpe atmadığınız kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıkları ekmeğe, süte, peynire ya da çocuklarınız için çikolataya dönüşecek. Daha temiz ve daha mutlu bir Süleymanpaşa için çöpümüzü doya doya harcayalım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, proje kapsamında pilot bölge Çınarlı Mahallesi'nde hanelere kart dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

Çevreci Mutlu Kart Projesi

Çevreci Mutlu Kart Projesi, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve atıklarını belirtilen yerlere teslim edenlerin Çevreci Mutlu Kart ile puan kazanarak anlaşmalı noktalarda alışveriş yapabilmelerini sağlayan bir sistemi içeriyor. Her evin hanımının adına düzenlenen ve tamamen ücretsiz olarak Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından adreslere teslim edilen Çevreci Mutlu Kartlar sayesinde evinde atıklarını ayrıştırarak geri dönüştüren aileler, kazandıkları puanlarla anlaşmalı marketlerden ve Mutlukent çay bahçelerinden alışveriş yapabilecekler. Her bir geri dönüştürülebilir atık, kilogram üzerinden farklı puanlar kazandırırken, 100 Mutlu Puan 1 Türk Lirası olarak harcanabiliyor.

Atıkların toplanmasına 8 Ocak'tan itibaren başlanacak. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için tahsis edilen araçlar, belirli saatlerde Çınarlı Mahallesi'nin belirli noktalarında atıkları teslim almak üzere hazır bulunacak. Geri dönüştürülebilir atıklar, yetkili ekipler tarafından tartılarak atıkları getiren kişilerin kartlarına puan olarak yüklenecek. Kart sahipleri, kartlarında biriken puanları anlaşmalı marketler ve Mutlukent Çay Bahçelerinde diledikleri gibi harcayabilecekler.