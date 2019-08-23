Çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtığı iddia edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Sergen K. isimli bir şahıs, pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş açıyordu. Civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Sergen K.'yı gözaltına alırken pompalı tüfeğe de el koydu. Şehir magandasının ateşi esnasında sokaktan geçen 4 kadın şahıs da, Sergen K.'nın kendilerine doğru ateş ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Sergen K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.