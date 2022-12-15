Çevreyi kirleten işletmelere 34 milyon lira ceza

Tekirdağ'da çevreyi kirleten işletmelere 1 Ocak-12 Aralık tarihleri arasında 34 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ'da her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 1 Ocak-12 Aralık tarihleri arasında toplam 2 bin 913 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 282 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilerek, bu tesislere toplam 34 milyon 109 bin 42,90 TL idari para cezası uygulandı. Tesislerden 63'ü için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlere mesai içi ve mesai dışı zamanlarda hassasiyetle devam edilerek, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.