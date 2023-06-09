İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenledi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel'in eş başkanlığında, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'ın katılımı ile Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan ve yapılması beklenen faaliyetler konuşuldu. Faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişi yapılmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.