Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel'in eş başkanlığında, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'ın katılımı ile Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan ve yapılması beklenen faaliyetler konuşuldu. Faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişi yapılmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.