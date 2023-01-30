İhlas Haber Ajansı

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Cezaevinde de doktor olmak istiyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesinde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım’da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz’ın davası 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesinde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz'ın davası 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.


Çerkezköy Devlet Hastanesinde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz; Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, avukatı da salonda hazır bulundu.



Cezaevinde de doktor olmak istiyor


Duruşmada Özkiraz'ın avukatı, müvekkilinin doktor olmak için cezaevinde ders çalıştığını söyleyerek, sanığın tahliyesini talep etti. Mahkemede diğer tanıkların dinlenmesine karar verilerek, duruşma 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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