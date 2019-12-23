CHP Çorlu İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorlu İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Avukat Özgür Ertaş'ın başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetimde görev alacak isimler belirlendi.

Çorlu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul yaptı. Kongreye Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçe belediye başkanları, 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, geçmiş dönem Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve civar ilçelerden partililer katıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt kongrede yaptığı konuşmada, “Çorlumuzda yine bu dönemde küçük düşünce farklılıklarımız ne yazık ki ülkemizin içinde bulunduğu bütün bu olumsuzluklara rağmen ayrılıklara neden oldu. İşte o dönemde seçimlere 43 gül kala sayın başkan ve farklı düşünüş ve inanışlardan, kapsayıcı ve birleştirici olmaya çalışan ilçe yönetimimiz bizlere sahip çıktılar” dedi.

“Çorlu'da oy oranını arttıran sadece CHP oldu”

Kırmızı listeyle delege seçimlerine katılan ve tek liste ile ilçe başkan adayı olan Av. Özgür Ertaş, “Kısa sürede seçimlerde önemli bir başarı aldığımızı düşünüyorum. Başarılı olmak için var gücümüzle çalıştık. Haksızca eleştiriler yapıldı. Çorlu'da oy oranını arttıran sadece CHP olmuştur. Hiç hak etmediğimiz bir başka eleştiriyle karşılaştık. Yeterli katılım yok dediler. Burada propaganda yapmıyoruz. Bunu söyleyenler önce sandıkları doldurmak gerek diye düşünüyorum. Sandıkları dolduramayan kişilerin bugün kalkıp da salondaki insanların sayısına laf etmesini de hiçbir şekilde doğru bulmam. Siyasette nicelikle, nitelik birbirinden farklı şeylerdir. Çorlu'da 31 Mart akşamı CHP bayrağını çekmek için herkes var gücüyle çalışmıştır. Bütün kesimleri kapsayacak bir şekilde ilçe yönetimi oluşturmaya çalıştık” dedi.

Yeni yönetimde yeni isimler var

Özgür Ertaş'ın tek liste ile girdiği seçimlerde CHP Çorlu İlçe Örgütü'nün yeni yönetiminde Özlem Açık, Cüneyt Akar, Serkan Ayaz, Namık Aydın, Renginar Başaran, Yılmaz Demir, Filiz Er, Ayhan Fidan, Aytuğ Güngördü, Zafer İlhan, Gülcan Karaali, Ecevit Karaca, Bahadır Kıvanç, Ferhat Kurtulmuş, Ramazan Sezer, Emel Şentürk, Ümit Tandoğan, Halil Tok, Müjdat Uysalcan, Esra Vişneli, Ömer Murat Volkan, Semih Yenmez, Dursun Yıldırım ve Korel Yüksel yer aldı.