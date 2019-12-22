CHP Muratl? ?l?e Te?kilat? Kongresi

Tekirda?'?n Muratl? il?esinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ?l?e ?rg?t?'nde se?im tamamland?. CHP'liler Ba?kan Sedat G?rler ile yola devam karar? verdi.

Muratl? Belediye K??l?k D???n Salonu'nda ger?ekle?en kongrede, ?nce Divan Kurulu se?ildi. Divan Ba?kan? ?nal Baysan olurken, ?yeler Semih Keskin, Cengiz ?ay?r ve K?ymet Onur'dan olu?tu. Sayg? duru?unun ard?ndan ?stiklal Mar?? okundu. Y?netim Kurulu ?al??ma ve Hesap Raporlar? okundu, oy birli?i ile kabul edildi.

CHP Muratl? ?l?e Ba?kan Aday? Sedat G?rler birlik ve beraberlik mesajlar? verirken, CHP Muratl? ?l?e Ba?kan Aday? G?ler Akta? ise partisine ili?kin ?zele?tirilerde bulundu. ?ki listedeki ba?kan ve y?netici adaylar? sahneye davet edilerek partililere tan?t?ld?.

Se?im sonunda a??klanan resmi verilere g?re; 122 oy kullan?ld?. Sedat G?rler'in beyaz listesi 89 oy, G?ler Akta?'?n k?rm?z? listesi ise 32 oy ald?. 1 oy ise bo? ??kt?. Yar???n galibi Sedat G?rler oldu.