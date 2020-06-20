CHP'li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin önündeki 60 yıllık tuvalet, ruhsatsız ve bir bölümünün yolda kaldığı gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi. Mühür vurulmasına üzüldüğünü ifade eden mahalle muhtarı Akgül Öztürk, “Belediye bütün işi bitirmiş de, sıra kayın pederimin yaptığı tuvalete gelmiş. Bu hiç hoş olmadı” şeklinde konuştu.

Yaylagöne Mahallesi'nde Gürçay ailesine ait evin önünde 60 yıl önce yapılan tuvaletin kapısına, ruhsatsız ve bir bölümünün yolda kaldığı gerekçesiyle belediye tarafından mühür vuruldu. Tuvaletin kapısındaki mührü görünce şok olduklarını ifade eden ev sahiplerinden emekli astsubay Nejat Gürçay, yapılan uygulamayı doğru bulmadığını belirtti.

Kararın tepki çektiğini ifade eden Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, “Kayın pederimin 60 yıl önce yaptığı tuvaletin mühürlendiğini duyunca çok üzüldüm. Belediye bütün işi bitirmiş de, sıra kaynatamın yaptığı tuvalete mi gelmiş? Bu hiç hoş olmadı. Mahalle halkımız da bu kararı hiç hoş karşılamadı” diye konuştu.