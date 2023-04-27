CHP'li belediye, miting öncesi göle dönen alanı temizledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ'da düzenlediği miting öncesinde etkili olan yağış yüzünden miting alanı göle döndü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ise, biriken suları kürek ve süpürgeyle alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ'da düzenlediği miting öncesine etkili olan yağmur sebebiyle Cumhuriyet Meydanı adeta göle döndü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kuruluşu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) altyapı yetersizliği yüzünden göle dönen miting alanında biriken suları işçiler temizlemek için çabaladı.

Ellerindeki kürek ve süpürgeler ile yerde biriken suları süpürerek çöp kovasına dolduran işçiler, biriken suyu alandan uzaklaştırmak için dakikalarca uğraştı.