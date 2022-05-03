CHP'li belediyeden tepki çeken Atatürk uygulaması

CHP'li Çorlu Belediyesi Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk anıtının fotoğrafını çöp kamyonlarının üzerine bastı. Tepkiler üzerine belediye fotoğrafın olduğu bölümü ‘şikayet hattı' ile kapattı.

Çorlu Belediyesi'nin ilçede çöp toplayan kamyonun üzerine Atatürk'ün fotoğrafını basması tepki çekti. Üzerinde Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ibaresi yer alan ve "Daha Temiz Bir Çorlu İçin" sloganı yazılı olan Çorlu Belediyesi çöp kamyonunun üzerine konulan fotoğrafta kullanılan görseller tartışmaları da beraberinde getirdi. Çöp kamyonu üzerine konulanlar arasında Çorlu Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın fotoğrafının tepki çekmesi üzerine Atatürk fotoğrafı şikayet hattı telefonu ile kapatıldı. Çöp kamyonlarını gören bazı vatandaşlar durumu “saygısızlık” olarak nitelendirirken kimileri “işgüzarlık” yorumunda bulundu.