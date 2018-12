CHP'li Öztrak'tan, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin açıklama

CHP'nin Almanya ziyaretine ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Türk Alman Parlamenter grubunda bulunan parlamenterlerle görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Öztrak, Tekirdağ'da CHP yeni il binası nedeniyle bir düğün salonunda düzenlenen yemekli programda yaptığı açıklamada, “Geçenlerde yapmış olduğumuz Almanya seyahati ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sürekli eleştirilerde bulunuyor. Şununla görüştüler, bununla görüştüler. Arkadaşlar o seyahatte ben de vardım. Bizim görüştüğümüz Alman parlamentosunda Alman-Türk Parlamenterler grubudur. Bu grup içinde her partiden Almanya'nın sadece seçilmiş milletvekilleri vardır. Değerli dostlarım bizim abdestimizden şüphemiz yoktur. Biraz önce söyledim bu parti Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü Emperyalist politikalara karşı duran emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz karşımızdakilerin bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama biz bunlarla bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini etnik cinsel herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kuruluşun ve kurtuluşun partisidir” dedi.