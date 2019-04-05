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CHP'li Uyan'ı deviren Ata mazbatasını aldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde DSP’den girdiği 31 Mart seçimlerini kazanan Hikmet Ata mazbatasını aldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde DSP'den girdiği 31 Mart seçimlerini kazanan Hikmet Ata mazbatasını aldı.


31 Mart yerel seçimlerinde DSP'den Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine belediye başkan adayı gösterilen Hikmet Ata, yüzde 37,03 oranında oy alarak seçimi birinci sırada bitirdi. Eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Uyan yüzde 35.93 ile ikinci olurken, AK Parti'nin adayı Mithat Soylu ise yüzde 26.27 oy alarak seçimlerde üçüncü oldu.


CHP'li olan belediyeyi DSP'ye kazandıran Hikmet Ata bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Ata, "Halk sözünü tuttu, şimdi sıra bizde. Allah'ın izniyle kimseye ayırım yapmadan devam edeceğiz" dedi.

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