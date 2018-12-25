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CHP'nin Yerel Seçim Trakya Bölge Çalıştayı

CHP’nin Tekirdağ’da düzenlenen Yerel Seçim Trakya Bölge Çalıştayına katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdiğimizi ve vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

CHP'nin Tekirdağ'da düzenlenen Yerel Seçim Trakya Bölge Çalıştayına katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdiğimizi ve vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen CHP'nin Yerel Seçim Trakya Bölge Çalıştayına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nden çok sayıda belediye başkanı ve partili katıldı.


Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Değerli arkadaşlar bugün itibarı ile tam 100 gün sonra Türkiye'de seçim var. Yani bizim de şu an arkadaşlarla beraber bu görevde bin 725'inci günümüzdeyiz. Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdiğimizi ve vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreç daha da hareketli olacak" dedi.

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