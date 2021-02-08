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Çiftçilere 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde tohum talebinde bulunan 3 çiftçiye 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tohum talebinde bulunan 3 çiftçiye 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı.


Tekirdağ Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ‘'Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'' kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tohum talebinde bulunan 3 üreticinin talebi karşılıksız kalmadı. Proje kapsamında 3 üreticiye 225 kilogram İtalyan çimi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.


Tohumları alan çiftçiler, Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

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