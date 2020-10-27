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Çiftçilere İtalyan çim tohumu dağıtıldı

Tekirdağ’da hayvancılıkla uğraşan üreticilere İtalyan çimi dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ'da hayvancılıkla uğraşan üreticilere İtalyan çimi dağıtımı yapıldı.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, Tekirdağ'da hayvancılıkla uğraşan üreticilere İtalyan çimi dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi'nde tohum dağıtım programı düzenlendi. Dağıtım programına Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Hayrabolu İlçe Müdürü Süleyman Aslan, il-ilçe personeli, muhtarlar ve üreticiler katıldı.


Öcal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; yem bitkileri üretiminin önemine değinerek, hayvancılık işletmelerin daha karlı bir üretim yapması, süt veriminin arttırılması, girdilerin minimuma düşürülmesi ve sağlıklı hayvan yetiştirilmesi açısından, yem bitkileri üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi.

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