Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar seçim heyecanı yaşadı. Bulgaristan parlamento seçimleri için Türkiye'de 24 şehirde 162 sandık kuruldu. Tekirdağ geneline 12 sandık, Muratlı'da yaşayan göçmen vatandaşlar için ise Muratlı Halk Eğitimi Merkezi'ne 1 sandık konuldu. Kurulan sandığa oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edildi.

Bulgaristan'da artık uzun vadeli bir hükümet kurulmasını arzu ettiklerini belirten seçmenler, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.