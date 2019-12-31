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Çiftliği soydular, jandarmaya yakalandılar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir çiftliğe hırsızlık amaçlı giren üç şüpheli jandarmadan kaçamadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çiftliğe hırsızlık amaçlı giren üç şüpheli jandarmadan kaçamadı.


Olay, sabaha karşı Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı-Kırkkepenekli karayolu üzerinde devriye atan güvenlik güçleri, kapalı olan eski Güntaş Tarım Çiftliği'nin içerisinde üç şüpheli şahsın dolaştığını fark etti. Bahse konu çiftliği kontrol eden jandarma ekipleri, S.G., A.B. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.


Şüpheli şahısların ellerindeki çuvallara bakan jandarma güçleri, çalınan demir ve bakır kablolar ile karşılaştı. Çalınan kablolara el konularak muhafaza altına alınırken, şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.


Gözaltında bulunan zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Olaya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

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