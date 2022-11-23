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Çiftlik evi alev alev yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde küçükbaş hayvanların yetiştirildiği çiftlikte çobanın kaldığı ev, alev alev yanarak küle döndü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçükbaş hayvanların yetiştirildiği çiftlikte çobanın kaldığı ev, alev alev yanarak küle döndü.


Olay, Önerler - Velimeşe yolu üzeri mühimmat depoları mevkiindeki bir çiftlikte meydana geldi. Koyunları besleyen çoban, yan taraftaki kaldığı binadan dumanlar yükseldiğini fark etti. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, hayvanların bulunduğu alana sıçramadan söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın sobadan çıkmış


Olay yerinde konuşan Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, “İdaremiz Önerler Mahallesi kırsalında üzücü bir yangın olayı yaşadık. Çoban arkadaşımızın kaldığı bina yandı. Vatandaşımıza çok geçmiş olsun. Neyse ki yaralanan ya da dumandan etkilenen yok. Bu da bir teselli. Yangının sobadan çıktığı söyleniyor” diye konuştu.

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