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Çınar karnesini evinde aldı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 8 yaşındaki SMA hastası Çınar Kav’a karne sürprizi yaptı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 8 yaşındaki SMA hastası Çınar Kav'a karne sürprizi yaptı.


6 aylıkken SMA teşhisi konulan ve bu hastalıkla mücadele eden Çınar'ın 2018 - 2019 eğitim - öğretim döneminde ilk yarının sona ermesi nedeniyle karnesi protokol üyeleri tarafından evinde takdim edildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı beraberinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş ile birlikte Kav ailesini ziyaret etti.


Ziyarette baba Yalçın Kav ve anne Sibel Kav ile de görüşen Kaymakam Sarılı, Çınar'ın karnesini de takdim etti.

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