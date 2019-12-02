Cinayet zanlısı 15 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 17 Eylül 2005 tarihinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı Kaya Haydar Kaya'nın katil zanlısı olaydan yaklaşık 15 yıl sonra yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2005 yılında meydana gelen olayda Çorlu'da kömürcülük yapan Kaya Haydar Kaya cinayeti ile ilgili olarak 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan 6 kişiden cinayeti işleyen kişinin S.K olduğu tespit edildi. S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2005 yılının Eylül ayında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda Kaya Haydar Kaya (43), sokak üzerinde bulunan işyerinden çıkarak aracına binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri o dönem faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden incelmeye aldı.

Elde edilen bir delil üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.