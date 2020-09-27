Ciple çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ciple çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den av dönüşü Süleymanpaşa istikametine seyreden Aykut Uysal yönetimindeki 39 AAS 725 plakalı cip ile Vakıfiğdemir yolundan kavşağa çıkan Kaan Üzüm'ün kullandığı 34 LB 5814 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası takla atan otomobilde sürücü Üzüm ve yolcu olarak bulunan Ramazan Şentürk ile cipte bulunan Halil Meriç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan otomobildeki yaralılardan Kaan Üzüm ve Ramazan Şentürk, Süleymanpaşa ve Çorlu'daki hastanelere sevk edildi.