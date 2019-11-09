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Çizimlerle 40 hadis yarışması

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi Ortaokul Koordinatörlüğü, ilçedeki ortaokulları gezerek Türkiye geneli düzenlenen ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasına davet etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi Ortaokul Koordinatörlüğü, ilçedeki ortaokulları gezerek Türkiye geneli düzenlenen ‘Çizimlerle 40 Hadis' yarışmasına davet etti.


Yarışmaya ilişkin okullarda bilgilendirmelerde bulunan TÜGVA yöneticileri, yarışmaya bu sene de yoğun katılım bekliyor.


TÜGVA tarafından belirlenen 40 Hadis'in en az bir tanesini hayal eden ortaokullu öğrenciler, bunu kâğıda dökecekler. Yarışmanın internet başvurusunun 30 Kasım 2019 sona erecek.


Yarışmanın, Türkiye'deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencileri) kapsadığı vurgulandı.

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