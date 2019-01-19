Çocuk Akademisi öğrencileri ilk kez karne heyecanı yaşadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan 3-6 yaş arası çocuklara Montessori (yaparak öğrenme) tekniği ile eğitim veren Çocuk Akademisi'nde karne heyecanı yaşandı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çocuk Akademisi öğrencisi miniklerin karne heyecanına ortak oldu.

Maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim veren Altınova Mahallesi'nde bulunan Çocuk Akademisi'nde eğitim alan 25 çocuk, ilk kez karne coşkusu yaşarken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Eşkinat, öğrencilere karnelerini teslim ederek hepsini tebrik etti.

"Çocuklarımızın yaşadığı değişim gözle görülür derecede"

Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Eşkinat, karne törenine katılan ailelere hitaben konuşma gerçekleştirdi. Eşkinat, "İlk karne törenimizi yapıyoruz. Çocuklarımızı yakından takip ediyorum. Birkaç ay içinde yaşadıkları değişim gözle görülür derecede. Çok iyi öğretmenlerle çalışıyoruz. Çocuklarımız birer birey. Bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Onları bizim yapamadıklarımızı yapmaya zorlamak yerine kendi ilgi duydukları, mutlu oldukları alanlara yönlendirelim. Bütün çocuklar gitar çalacak, tenis oynayacak değil. Sizlere ve çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum" diye konuştu.

Başkan Eşkinat'a karne töreninde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve öğrencilerin aileleri de eşlik ederken, karne töreni sonrası veliler ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.