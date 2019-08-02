Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çocuk çorabında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Kore Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çocuk çorabı içerisine gizlenmiş 33 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Yine bu çalışma sırasında 14 ayrı suçtan aranması bulunan bir zanlı da yakalanarak Asayiş Büro Görevlilerine teslim edildi.

Çorlu Kore Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan bir çalışmada, hedef şahsın evinden 64 gram eroin maddesi, 20 fişek satışa hazır 11.40 gram eroin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi.

Torbacı bir şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.