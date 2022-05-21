Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehirde yaşayan çocukların eğlenmesi, eğlenirken öğrenmesi için hayata geçirilen çocuk kulübü etkinlikleri bu yıl da dolu dolu gerçekleşecek. 4-7 yaş arası çocuklar için düzenlenen atölyeler 24 Mayıs tarihinde başlarken 4 hafta boyunca sürecek. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Akıl Zekâ Oyunları Atölyesi, 31 Mayıs 1-2 Haziran tarihlerinde Resim Atölyesi, 7-8-9 Haziran tarihlerinde Maske Yapım Atölyesi ve 14-15-16 Haziran tarihlerinde ise Ritim Atölyesi çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak.

4-7 yaş arası çocukların katılabileceği etkinliklerde yer almak isteyen çocuklar için Hükümet Caddesi Yeni Çarşı Sokak'ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi'ne, Hürriyet Mahallesi'ndeki Çocuk Kulübüne şahsen gelerek ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden dâhili 1334 tuşlayarak Çocuk Kulübünden bilgi alınabilecek ve kayıt yaptırılabilecek.