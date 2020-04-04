Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.

Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta bulunan kamelyada hareketsiz ve oturur vaziyette bir şahsın olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde hayatını kaybeden şahsın Kurtuluş Sezen olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine Cenaze aracı ile şahsın cesedi ilk incelenme için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.