Çocuk parkları dezenfekte ediliyor

Sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarının girişleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, çocukların salgından korunmalarına destek olmak amacıyla ilçedeki çocuk parkları belirli aralıklarla, özel ekipmanlar ile ilaçlanarak arındırılıyor.

Üç mahalledeki parklar arındırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Parkı ile Gazi Süleyman Paşa Camii altında bulunan çocuk parkında genel temizlik ve arındırma işlemi uygulandı. Ayrıca 100'üncü Yıl Mahallesi Gaffar Okkan Parkı da dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak, parktan faydalanan mahalle sakinleri ile çocukların güvenle kullanmalarına hazır hale getirildi. Çınarlı Mahallesi'nde de park dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Genç Osman Parkı, Osman Kavrakoğlu Çocuk Parkı ve Bulut Parkı uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Kişisel tedbirlere devam

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, kurumsal tedbirlerin salgının etkilerini azaltmada önemli olduğu ancak salgından korunmak için en güçlü yöntemin kişisel tedbirler olduğu belirtildi. Açıklamada, aşının bilinen en etkili korunma yolu olduğu, maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.